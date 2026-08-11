Турция не будет пропускать военные суда через Босфор и Дарданеллы. Фото: Ashish Vaishnav/GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на циркулирующие слухи, Турция не будет пропускать военные корабли в Черное море. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает РИА Новости.

«Военные корабли не допускаются в турецкие проливы. Анкара тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает ее обхода. Турция продолжает строго придерживаться международных обязательств, регулирующих проход военных судов через проливы», — подчеркнул источник.

На днях сообщалось, что Турция начала ограничивать движение торговых судов в Черном море на фоне участившихся атак. Изменения затронули в том числе суда, направляющиеся в Новороссийск. Официально о введении новых ограничений турецкие власти пока не объявляли.

На этом фоне МИД Турции призвал Россию и Украину принять срочные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Заявление прозвучало после атак беспилотников на турецкие гражданские суда «Яшар» и «Надежда», вышедшие из Новороссийска.