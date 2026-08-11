Иностранные специалисты подали сотни заявок на переезд в РФ: из каких стран к нам едут

Глава АСИ Чупшева: иностранные специалисты подали 658 заявок на переезд в РФ Фото: REUTERS.

С момента запуска в апреле специальной программы привлечения зарубежных талантов «Время жить в России» на профильной платформе зарегистрировалось около четырех тысяч пользователей. На сегодняшний день подано уже 658 официальных заявок. Об этом в интервью РИА Новости сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Глава АСИ уточнила, что инициатива привлекает граждан из самых разных регионов мира, включая страны Азии, Ближнего Востока, государства Европы, США и Канаду. Основной костяк потенциальных новоселов — это активные люди трудоспособного возраста от 25 до 45 лет.

Чупшева отметила, что оператором программы выступает специально созданное агентство, обеспечивающее отбор кандидатов и их полное сопровождение по принципу «одного окна». По ее словам, в фокусе внимания находятся высококвалифицированные кадры, такие как ученые, деятели культуры, спортсмены, представители креативных индустрий и успешные студенты. Главными требованиями к кандидатам остаются наличие востребованных компетенций и уважение к традиционным ценностям.

В АСИ рассчитывают, что до конца года число заявок будет исчисляться тысячами, что подтверждает высокий интерес зарубежных специалистов к возможностям, которые открывает наша страна.

Накануне в посольстве РФ в Берлине заявили, что немцы все чаще получают визы в Россию по программе для сторонников традиционных ценностей, чтобы избежать агрессивной пропаганды на Западе. Среди причин переезда дипломаты назвали желание работать и жить в России, а также несогласие с политикой немецких властей.