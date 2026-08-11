Путин посетил спеццентр Новосибирского госуниверситета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в новосибирский Академгородок, чтобы посетить специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ).

Главу государства сопровождают губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, помощник президента Андрей Фурсенко и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, который также называют Физико-математической школой имени М. А. Лаврентьева, создан для поиска, отбора и всестороннего развития школьников, проявляющих выдающиеся способности к точным, естественным и гуманитарным наукам. В центре проходят обучение 575 человек из 41 региона России, а также из Германии, Киргизии и Казахстана. Часть учащихся живёт в интернате при учебном заведении.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Новосибирск, где его повестка сосредоточена на региональных делах и развитии науки и технологий. Губернатор Андрей Травников, возглавляющий комиссию Госсовета по науке, сопровождает главу государства.