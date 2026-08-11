Россиянам напомнили о нескольких этапах повышения пенсии до конца 2026 года

Депутат Говырин: россиян ждут несколько повышений пенсии до конца 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионные прибавки в 2026 году коснутся срезу нескольких категорий россиян. До конца года отдельные группы граждан получат увеличенные выплаты, причем часть из них будет пересчитана без подачи заявлений, напомнил в интервью RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

С 1 октября пройдет плановая индексация военных пенсий. Повышение привяжут к росту денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур. Сейчас заложен коэффициент 4%, однако его размер еще могут скорректировать, уточнил Говырин.

Некоторые пенсионеры вправе рассчитывать на прибавку в любой месяц при наступлении определенных обстоятельств. Так, после 80 лет фиксированную часть страховой пенсии увеличивают вдвое — до 19 169 рублей, а также назначают доплату за уход в размере 1 413 рублей. Аналогичные надбавки полагаются и при присвоении первой группы инвалидности. Если пенсионер берет на содержание иждивенца, выплата также возрастет: от 3 194 до 9 584 рублей.

Кроме того, надбавки положены за северный стаж (15–20 лет), сельский стаж (30 лет) и при переезде в северные районы. Уволившиеся работающие пенсионеры получат выплаты с учетом пропущенных индексаций 2016–2024 годов. Помимо этого, с 1 ноября пересчитают доплаты летчикам и угольщикам — их размер зависит от поступивших взносов и расчетных коэффициентов.

Ранее финансист Нина Гукасова сообщила, что в сентябре некоторые категории российских граждан, включая военных, силовиков, космонавтов и летчиков-испытателей, смогут получить пенсионные выплаты дважды за месяц.