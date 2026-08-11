WSJ: В Персидском заливе выбирают сделку по Ормузу, чтобы избежать войны Фото: REUTERS.

Страны Персидского залива выражают недовольство обсуждаемым соглашением по Ормузскому проливу, однако считают его предпочтительнее возобновления военных действий между США и Ираном. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей арабских монархий.

По данным издания, государства региона недовольны сделкой, которая предполагает открытие пролива и формализацию контроля Ирана за проходящими судами. При этом они заявили, что соглашение лучше нового военного конфликта, который поставил бы под угрозу их энергетическую инфраструктуру.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью разминирован и находится под полным контролем американской стороны. По словам американского лидера, акватория открыта для прохода всех судов, кроме тех, которые направляются в иранские порты.