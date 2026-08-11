Умерла Наталья Трубникова, актриса из фильмов «31 июня» и «12 стульев»

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова, известная по роли принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме «31 июня», умерла 10 августа на 72-м году жизни. Фото: кадр из фильма "31 июня"

Советская актриса и балерина Наталья Трубникова, известная по роли принцессы Мелисенты в музыкальном телефильме «31 июня», умерла 10 августа на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.Ру».

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Она окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа и выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дебют актрисы в кино состоялся в 1976 году в телефильме «12 стульев», где она сыграла капитана корабля из фантазии Остапа Бендера. В 1978 году Трубникова получила главную роль принцессы Мелисенты в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня», которая принесла ей широкую известность.

Позднее она снялась в картинах «Клоун», «Смерть на взлете», «Формула любви», «Тайна Снежной королевы», «Шляпа», «Фантазер» и «Музыкальные игры», а также в сериале «Аляска Кид». Последней экранной работой Трубниковой стал фильм-балет «Откровения» Михаила Лавровского, вышедший в 1994 году.

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