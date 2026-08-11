Помощник президента Фурсенко объяснил, зачем необходимо усложнить ЕГЭ

Помощник президента Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ в России. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Из-за возросшего числа выпускников школ с максимальными баллами на экзаменах ЕГЭ необходимо усложнить. Об этом в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил помощник президента и бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко.

Помощник призвал не бояться снижения среднего балла, поскольку основная задача - определить уровень всех учащихся и их распределение по этим уровням.

«Если все оказываются в верхнем сегменте, это затрудняет оценку. Нужно ввести дополнительную систему оценки, чтобы выявить, кто из учеников и специалистов действительно превосходит остальных», - пояснил Фурсенко.

Этот же принцип, добавил чиновник, применим и к олимпиадам, некоторые из которых потеряли ценность и требуют пересмотра.

«Необходимо усложнить задания и не беспокоиться о возможном снижении баллов. Это не указывает на слабость школьников. Снижение баллов объясняется усложнением самих заданий», - добавил он.

При этом Фурсенко признался, что проклятий родителей школьников он не боится, поскольку они сейчас недовольны - их дети набирают по 300 баллов, а в вуз попасть не могут из-за высокой конкуренции.

Помощник президента подчеркнул, что у ректоров вузов уже есть методы решения проблемы с олимпиадниками при поступлении в вузы.

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