Ситуация, когда сдача ЕГЭ на 100 баллов не гарантирует поступление, стала массовой Фото: Ольга ЮШКОВА.

Конкурсный список популярного московского вуза, где аншлаг-аншлаг из поступающих с наивысшими баллами, продемонстрировал в видеокружке паренек, поступающий на “Международную экономику и торговлю (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)”. И началась паника.

92 ОЛИМПИАДНИКА НА 52 МЕСТА: ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОНКУРСОМ НА БЮДЖЕТ В ВУЗЫ

Все, кто хоть как-то связан с поступлением, вообще-то давно на взводе. Рекордно много ребят получили наивысшие 100 баллов по ЕГЭ - таких больше 10 тысяч. Из них 933 человека стали 200-, а 76 - 300-балльниками. Понятно, что большинство так старались ради поступления в топовые вузы. На лучшие места претендуют еще и олимпиадники, у которых есть право БВИ (поступление без вступительных испытаний по отдельному конкурсу).

Ребята, которые просто хорошо сдали ЕГЭ, и их родители приуныли - шансы попасть на бюджет выглядят призрачными с такими-то конкурентами. Ведь сначала вузы зачислят БВИ-шников и поступающих по льготам, потом - 100-балльников, а уже потом всех остальных “в порядке убывания баллов”. Однако в престижных университетах бюджетные места на востребованные специальности заканчиваются уже на этапе приема олимпиадников. А где-то и олимпиадникам мест не хватает! Даже если у тебя максимум по всем трем ЕГЭ, необходимым для поступления, и сверху максимальные 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. А между тем, 310 - потолок. Больше не бывает. Но ты в пролете. Обидно очень!

Об этом и шла речь в упомянутом видеокружке. Цитируем:

“Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места. Подали документы 4 200 человек. Я благодаря олимпиадам сейчас держусь на девятнадцатом месте. Но у нас БВИ-шников больше, чем бюджетных мест - 92 человека. Хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 310 баллов, вообще без шансов пройти на наше направление просто потому, что он не писал олимпиады."

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ЗАКРЫЛСЯ?

— У меня дочь поступает, и я вижу эту ситуацию изнутри. Фактически все бюджетные места топовых вузов заполнены людьми, которые уже даже не имеют отношения к ЕГЭ, - рассказал в прямом эфире Радио "Комсомольская правда” Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. - Выходит, доступ к высшему образованию получает некая каста, куда попадают по не совсем прозрачным критериям вот эти самые олимпиадники. Подавляющее большинство престижных вузов принадлежит им. А ведь когда вводили ЕГЭ, главным аргументом было то, что все дети в стране получат равные шансы на поступление. И вот обещанные социальные лифты закрываются. Фактически схлопывается сама возможность получить высшее образование, причем нечестно схлопывается. Понимаете? Уже очевидно, что ситуация, когда сдача ЕГЭ на 100 баллов не гарантирует поступление, стала массовой. Да и получить 100 баллов тоже нет гарантии, даже если ты знаешь предмет. Дочку на обществознании просто завалили! Ее ответ был правильный по существу, но не соответствовал каким-то формальным критериям. В итоге она получила 70 баллов, хотя рассчитывала на 85, не меньше.

Главным аргументом введения ЕГЭ в свое время было то, что все дети в стране получат равные шансы на поступление Фото: Ольга ЮШКОВА.

КАК СДЕЛАТЬ ПО-ЧЕСТНОМУ?

Профессор Евгений Белый в своем телеграм-канале “Наука и университеты" тоже касался этого вопроса и предложил вводить в ведущих вузах квоты для олимпиадников, имеющих право на БВИ. Тогда, мол, у других абитуриентов останется возможность в честном конкурсе бороться за право учиться на бюджете.

“И ещё: нужно покончить с модой изменения шкал и упрощения заданий на ЕГЭ. Выпускников с максимальными баллами не должно быть много, и они должны иметь возможность стать студентами ведущих университетов”, - отметил Белый.

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил выделять отдельные бюджетные места в университетах школьникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ. А олимпиадникам дать право подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько вузов.

Юрист, сопроводитель по поступлению в вузы и автор блога “Профориентация и образование” Елена Крылова тоже прокомментировала ситуацию.

- Понятно, что ребята с 310 баллами хотят на бюджет и выбирают направления, где бюджетных мест не так уж много. Поэтому там складывается конкурсная ситуация, когда даже 310 баллов мало и нужна еще олимпиада. Но такое соревнование между олимпиадниками и трехсотбалльниками было и в предыдущие годы. И если бы они выбрали просто хороший вуз, то поступили бы без проблем. Даже с просто хорошими баллами реально попасть в тот же МГУ на бюджет. С платным вообще не должно быть проблем даже у так называемых “середнячков”. Так что этот “кружок” показывает всего лишь одну из сторон ситуации с конкурсом. А есть еще дети, у которых 130 баллов или даже 116 баллов. Тем не менее потихонечку все они тоже поступают.

КСТАТИ

310-балльника зачислят вне конкурса

Пока мы обсуждали с экспертами досадную несправедливость, с которой столкнулся 310-балльник, пришли хорошие новости: ректор финуниверситета объявил, что этого абитуриента зачислят и будут обучать за счет университетского гранта. Аналогично сделали и в МИФИ, где тоже аврал из-за отличников. Наверняка подтянутся с подобными объявлениями и другие вузы-благодетели. Но вот вопрос: стали бы в приемных комиссиях так суетиться и бороться за абитуриентов с 299 баллами? Мы пока не слышали.

В ТЕМУ

Колледж круче универа?

В колледжах, пишут СМИ, конкурсы тоже зашкаливают. На медсестру и медбрата сейчас претендуют до 18 человек на место, на повара — 14–16, на строительные специальности - 10–15, на сварщиков и электриков — 8–12. И даже на слесарей конкурс выше, чем в вузах.

- Медсестра, медбрат - это, если Москву брать, про федеральные колледжи. Там 18 человек на место - нормально, туда всегда поступают одни отличники. Не на бюджет туда тоже надо постараться поступить, - говорит Елена Крылова. - В московских колледжах, которые участвуют в эксперименте (гарантируют бюджетные места тем, кто сдавал вместо четырех ОГЭ два: Ред.) медицины я не видела - там специальности попроще предлагают. И в прошлому году все, кто хотел, поступили.

Одна из причин высокого конкурса на рабочие и строительные специальности - хороший заработок после учебы. По данным “Авито Работы”, сварщики возглавили топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в первом полугодии 2026 года. В среднем в вакансиях фигурировала зарплата в 235 тысяч рублей, а опытные мастера “наваривают” до 600 тысяч в месяц. В топ попали также автослесари, автожестянщики, штукатуры, отделочники, автоэлектрики…

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объясняет ажиотаж еще и тем, что колледжи сегодня не уступают по своему педагогическому составу, по учебной базе ведущим вузам страны. А еще все чаще становятся трамплином в вуз - после колледжа можно доучиться всего за три года, да и работодатели охотнее берут тех, у кого оба диплома. Ведь такой соискатель и образован, и руками работать умеет. Омбудсмен назвал еще одну причину ажиотажа - поступить в 10 класс детям сложно, их просто выдавливают в колледжи. В этом году пик жалоб родителей таких вот отверженных выпускников.

БДИ!

Как подстраховаться высокобалльнику

Если в конкурсном списке явный пролет с бюджетом в топовый вуз, но есть большое желание (а у родителей возможность) учиться именно там, есть смысл заключить договор на платное, советует Елена Крылова. При успешной учебе в дальнейшем можно будет попробовать перевестись на бюджет.

Если нужен именно бюджет, грамотно оценивайте конкурсные списки - отдавайте согласие на зачисление в тот вуз, где вы на уверенных позициях. Больше рассчитывайте на аналитику, а не на удачу (авось из конкурса уйдут в другие вузы те, кто выше меня в списке по баллам, и мои шансы резко вырастут. Увы, такой оказии может и не случиться, и тогда вообще никуда не поступишь).

ЦИФРЫ

Какие наши баллы!

Мы посмотрели на Госуслугах, какие нынче конкурсы на бюджет на разные специальности и направления в нескольких вузах Москвы. Высокие цифры обнаружились (актуальность списков - 29 июля 14.00):

в Финансовом университете на специальности «Экономика» - 76 человек на место;

в МФТИ «Информатика и вычислительная техника» (направление «Компьютерные технологии и вычислительная техника») - 64;

В МГТУ им. Баумана на специальности «Боеприпасы и взрыватели» (направление «Системное проектирование интеллектуальных средств поражения») - 32;

в МГУ на направление «Биоинженерия и биоинформатика» - 19.

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