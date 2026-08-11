Путин с «физкультприветом» обратился к тренирующимся в учебном центре НГУ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин во время визита в специализированный учебный центр Новосибирского госуниверситета зашел в новый спортивный зал, где занимались школьники и абитуриенты. Глава государства поприветствовал юных спортсменов.

«Физкультпривет! Нравится вам?» — обратился глава государства к детям.

Российский лидер уже хотел подойти к ребятам, но вовремя остановился, чтобы случайно не повредить напольное покрытие в только что открывшемся помещении. Увидев, как молодые люди отвечают на его приветствие, он с улыбкой спросил, нравится ли им заниматься в таком современном корпусе, на что получил утвердительный ответ.

В ходе беседы президент выяснил, из каких городов приехали будущие студенты. Среди присутствующих оказались талантливые ребята, которые планируют связать свою жизнь с физикой и математикой, причем некоторые из них прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако большинство школьников являются местными жителями и намерены поступать в новосибирские вузы.

Владимир Путин поддержал молодых людей, отметив, что Новосибирск — это хороший город с красивыми окрестностями, а главное, здесь работает сильная школа. Он пожелал ученикам успехов как в научной деятельности, так и в спортивных достижениях.

Перед уходом глава государства обратил внимание на тренера ребят и расспросил его о стаже работы и месте рождения. Наставник рассказал, что трудится в этом центре уже пять лет.

Напомним, что Владимира Путина в НГУ сопровождают губернатор Новосибирской области Андрей Травников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.