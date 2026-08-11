Бортников: Три попытки проникновения диверсантов ВСУ в РФ пресекли в 2026 году, фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что с начала 2026 года украинские нацисты три раза пытались забросить диверсионные группы на территорию России. Все три попытки были благополучно пресечены, участников этих авантюр либо брали в плен, либо ликвидировали, если сдаваться они отказывались.

"Только в текущем году правоохранительными органами пресечено три попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны", - заявил Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

В рамках заседания НАК были рассмотрены все актуальные угрозы безопасности России, исходящие от киевских и других террористов. В частности - удары по НПЗ, атаки на гражданских, целенаправленные повреждения МКД и другое.

Ранее KP.RU сообщил, как операторы беспилотников группировки «Восток» преследуют диверсионные группы украинских боевиков и наёмников в Запорожской области. Российская разведка и БПЛА с тепловизорами отслеживают их перемещения.

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