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НовостиПолитика11 августа 2026 8:40

Путин заявил, что никогда ничего не боялсявидео

Путин, комментируя угрозы ИИ, заявил, что никогда ничего не боялся
Мария СПИРИДОНОВА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, в ходе общения со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области заявил, что никогда ничего не боялся. Речь об этом зашла, когда глава государства спросил молодого преподавателя, специализирующегося на искусственном интеллекте, какие угрозы создает ИИ.

Преподаватель поспешил заверить президента, что ему нечего бояться.

«А я никогда ничего не боялся», — ответил Путин своему собеседнику с улыбкой.

Накануне глава государства в ходе заседания президиума Госсовета в формате видеоконференции призвал активнее использовать возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности работы общественного транспорта. Путин отметил, что ИИ необходимо применять для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей.

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