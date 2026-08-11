Путин заявил о необходимости изменения школьной программы Фото: REUTERS.

Школьную программу необходимо адаптировать к современным реалиям с учетом стремительного развития технологий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер также заявил, что детей с младших классов нужно учить думать самостоятельно, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта.

«Здесь, безусловно, нужны соответствующие, исходя из реальной ситуации, программы обучения, начиная со школы. Так, чтобы дети с младших классов учились думать, — хотели, любили это занятие», — сказал глава государства.

Напомним, Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ), который готовит школьников с выдающимися способностями. В центре обучаются 575 учеников из 41 региона РФ, Германии, Киргизии и Казахстана, 130 из которых проживают в интернате.