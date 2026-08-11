Роспотребнадзор проверяет БАДы для похудения после сообщений о сибутрамине Фото: REUTERS.

Роспотребнадзор проводит проверки реализации незарегистрированных препаратов для снижения веса после появления сообщений о содержании в некоторых из них сибутрамина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стали сообщения СМИ о продаже на интернет-площадках средств под марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim.

Как пояснили в пресс-службе регулятора, эти наименования полностью отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Продукция реализуется незаконно, а лабораторные данные подтверждают наличие в ее составе сибутрамина — сильнодействующего вещества, оборот которого строго ограничен.

В адрес Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) уже направлено официальное требование. Рынок обязали оперативно заблокировать карточки товаров и изъять опасные позиции из продажи.

Роспотребнадзор настоятельно призывает потребителей воздержаться от покупки непроверенных препаратов для похудения и тщательно проверять наличие свидетельств безопасности.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Роспотребнадзор заблокировал около 32 тысяч сайтов с нелегальными БАДами.