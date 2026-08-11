Европа в день солнечного затмения может лишиться части электроэнергии: почему так

В день солнечного затмения Европа может лишиться 10 гигаватт электроэнергии. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOK PRESS

На фоне полного солнечного затмения, ожидаемого 12 августа, выработка солнечной электроэнергии в Европе может сократиться примерно на 10 гигаватт . Об этом со ссылкой на документы, предоставленные Европейской комиссией (ЕК), сообщает РИА Новости.

Если погода будет ясной, производство фотоэлектрической энергии может сократиться по всей Европе на величину до 9,7 гигаватт.

«Это приведет к быстрому, но предсказуемому изменению структуры генерации в период с 19:15 до 21:30 по центральноевропейскому времени (с 20:15 до 22:30 мск — Прим. Ред.)», — отмечается в документах.

Суммарно 10 гигаватт равны электроэнергии, которую вырабатывают две или три АЭС. Европейские энергетики, как отмечается, предприняли меры для готовности к изменениям.

Накануне сообщалось, что нынешняя пятая волна жары в Европе угрожает водным запасам Рейна и Дуная, где низкий уровень воды нарушает судоходство и производство электроэнергии. Изменение климата усиливает экстремальные температуры, перегружая электросети, истощая воду и снижая урожай.

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе побит очередной температурный максимум. Несколько дней назад воздух прогрелся до плюс 42 градусов.