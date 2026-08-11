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НовостиВ мире11 августа 2026 8:59

NYT: угроза в Турции была направлена на Трампа, а не на его самолет

В июле Трамп тайно покинул Анкару после саммита НАТО из-за угрозы покушения со стороны Ирана
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Угроза, из-за которой президент США Дональд Трамп якобы тайно пересел на другой самолет в Турции, была направлена не на его основной борт, полученный в подарок от Катара, а на самого Трампа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на информированные источники.

Инцидент произошел в начале июля в Анкаре после саммита НАТО. Washington Post сообщала, что Трампа якобы перевезли в фургоне и пересадили на военный борт C-32A из-за угрозы со стороны Ирана.

Однако, по данным NYT, угроза касалась лично хозяина Белого дома, "независимо от того, на каком самолете он летел". Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что о рисках доложили Трампу. После чего план действий был разработан при участии главы объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна и министра войны Пита Хегсета. В итоге Трамп и Хегсет вылетели на C-32A с отключенными транспондерами под незаметным позывным.

Ранее источники в окружении Трампа рассказали о его отношении к угрозам собственной жизни. Как сообщал портал Semafor, президент США не воспринимает их всерьез и часто шутит на эту тему в узком кругу.