В России зафиксирован спад производства обуви Фото: Shutterstock.

В первой половине 2026 года выпуск обуви в России сократился на 12,4%, составив 97,6 миллиона пар. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак».

Как сообщается, лидером падения стали классические туфли. Их производство обвалилось сразу на 36,5%, до 4 миллионов пар. Выпуск ботинок уменьшился на 13,6%, а тапочек — на 9,9%. Примечательно, что цены на эти категории выросли всего на 2,7–4,1%, что ниже официальной инфляции.

Эксперты связывают тенденцию со снижением продаж на 10–15% и одновременным ростом импорта на 3,5%, до 200 млн пар. Аналитик Ольга Штейнберг отмечает, что отечественные фабрики пока не могут полностью закрыть потребности рынка по ассортименту и объемам. На данный момент ритейлерам выгоднее заказывать продукцию на азиатских фабриках.

В России также активно снижаются продажи алкоголя в ресторанах. За последние несколько месяцев они обвалились на 42%.