Сирийский суд приговорил экс-президента Башара Асада к смертной казни. Фото: Wang Haizhou/GLOBAL LOOK PRESS

Сирийский суд 11 августа заочно приговорил бывшего президента Башара аль-Асада к смертной казни. Суд признал его виновным в «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности» во время гражданской войны в стране. Об этом сообщает AFP.

Напомним, в 2024 году экс-президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил в России убежище. Тогда в Кремле отметили, что РФ всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Сейчас в Москве исходят из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН.

Позже сайт KP.RU сообщил, как проходила эвакуация Башара Асада из Сирии. Сам Асад назвал свой отъезд из Сирии «незапланированным», хотя это больше похоже на эвакуацию из шпионского фильма. По его словам, он покинул страну вечером 8 декабря – ровно через день после того, как Дамаск пал под натиском повстанцев.