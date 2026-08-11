ВС РФ уничтожили украинский патрульный катер в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский патрульный катер в акватории Черного моря. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны РФ.

Также, по данным оборонного ведомства, ВС РФ поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотников, используемые в интересах ВСУ. В Минобороны уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Ранее Минобороны России также сообщило об ударах по трем ключевым объектам инфраструктуры Украины, работавшим в интересах ВСУ. В результате ударов в Киеве был поражен транспортно-логистический центр «Киев-3» площадью около 50 тысяч квадратных метров, а также терминал «Новой почты», использовавшийся для хранения и распределения товаров двойного назначения.