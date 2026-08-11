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НовостиПолитика11 августа 2026 9:17

Путин назвал одну профессию, представители которой живут дольше других

Путин: Учёные в среднем живут дольше, чем другие люди
Сергей КУДРИН
Путин: Учёные в среднем живут дольше, чем другие люди

Путин: Учёные в среднем живут дольше, чем другие люди

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил, что, согласно статистике, ученые живут дольше других людей. Об этом он заявил во время встречи со студентами, аспирантами и молодыми исследователями в Новосибирске.

Одна из участниц диалога поделилась с президентом мыслью, что научная деятельность может начинаться ещё со школьных лет и продолжаться на протяжении всей жизни, включая пенсионный возраст. Путин подтвердил это, отметив, что учёные в целом живут довольно долго.

"Учёные живут в среднем дольше, чем среднестатистический человек", - подчеркнул президент.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин прибыл в Новосибирск с рабочей поездкой, посвящённой региональным делам и развитию науки и технологий. Губернатор региона Андрей Травников возглавляет комиссию Госсовета по науке. До этого Путин посетил Бурятию после приглашения от школьника на финале «Большой перемены» в Красноярске.