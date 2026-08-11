СВР: европейские элиты крайне обеспокоены решением МОК снять санкции с ОКР Фото: REUTERS.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о полном снятии санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) и отечественных атлетов вызвало резкую тревогу среди представителей европейского истеблишмента. Такое заявление сделали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

"По поступающей в СВР информации, европейские так называемые элиты крайне обеспокоены решением Международного олимпийского комитета снять санкции с Олимпийского комитета России и российских спортсменов", — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что такой шаг МОК разрушает выстраивавшиеся годами барьеры изоляции, а это вызывает серьезное раздражение у политических кругов ряда стран Европы, рассчитывавших на сохранение жестких ограничений в спортивной сфере.

Напомним, в СВР также сообщили, что Евросоюз готов принять меры, чтобы не допустить участия российских спортсменов в международных соревнованиях. По данным ведомства, рассматриваются варианты ограничения финансирования МОК, введение визовых запретов и других ограничений для российских атлетов и спортивных структур.