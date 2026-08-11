Галузин: ЕАЭС рассчитывает, что Армения проведёт референдум до декабря Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Армении необходимо провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС до декабря 2026 года. Именно в этом месяце главы государств-участников союза планируют обсудить дальнейшие шаги в отношении Еревана. Такую информацию в беседе с ТАСС сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», — указал дипломат.

Галузин напомнил, что ещё 29 мая президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии выпустили совместное заявление, где уже поднимали эту тему. В документе содержался призыв к Армении провести референдум о вступлении в Евросоюз или о сохранении членства в Евразийском экономическом союзе в максимально сжатые сроки.

На предстоящей встрече главам государств представят специальный доклад. В нём будут описаны возможные последствия для Армении в случае приостановки действия договора о ЕАЭС, который был подписан ещё в мае 2014 года.

При этом Михаил Галузин указал на противоречивость заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно референдума по вопросу членства в Евросоюзе (ЕС) или пребывания в ЕАЭС.