МО: освобождение Нового Поля расширило зону контроля ВС РФ севернее Коммунаровки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Освобождение населённого пункта Новое Поле позволило российским военным расширить зону своего контроля к северу от Коммунаровки. Данный шаг создал условия для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что взятие Нового Поля дало возможность подразделениям группировки «Восток» продвинуться вперёд. В результате зона ответственности российских войск увеличилась именно на северном направлении. В ведомстве подчеркнули, что это важный этап для выполнения поставленных боевых задач.

Напомним, об освобождении Нового Поля стало известно 11 августа. Также российские военные установили полный контроль над населённым пунктом Щербаковка в Харьковской области. Таким образом, за сутки были освобождены два населённых пункта в разных регионах.