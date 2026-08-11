ВС России освободили населённый пункт Новое Поле в Запорожской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 августа, во вторник, об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой Харьковской области.

По данным российского военного ведомства, Новое Поле было освобождено силами подразделения группировки войск «Восток». Контроль над Щербаковкой установили подразделения группировки войск «Север». В Минобороны подчеркнули, что действия наших бойцов были решительными, благодаря чему им удалось продвинуться в глубину обороны противника.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населённых пунктов Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике.

Также ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Ивановка в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий.

Российские войска продолжают успешно продвигаться вперёд и выполнять задачи в рамках специальной военной операции.