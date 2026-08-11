Цивилев: биржевые нормативы по топливу минимизируют влияние спекулянтов

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что продление сниженного до 10% норматива продаж бензина на бирже позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на цены. По его словам, предлагаемые изменения направлены на повышение устойчивости внутреннего рынка нефтепродуктов и снижение рисков резких ценовых колебаний.

В понедельник правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 31 декабря 2026 года. Ранее правительство уже снижало этот показатель с 15% до 10% с 1 июля сроком на три месяца. В кабмине пояснили, что решение принято для сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке.

5 августа Кабинет министров России также одобрил инициативу разрешить продажу в России автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. В Минэнерго РФ объяснили, что такое решение позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.