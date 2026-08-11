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НовостиЭкономика11 августа 2026 9:55

Цивилев: биржевые нормативы по топливу минимизируют влияние спекулянтов

Новый механизм продаж бензина на бирже снизит риски скачков цен, заявил министр энергетики
Мария СПИРИДОНОВА
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что продление сниженного до 10% норматива продаж бензина на бирже позволит минимизировать влияние краткосрочных спекулятивных факторов на цены. По его словам, предлагаемые изменения направлены на повышение устойчивости внутреннего рынка нефтепродуктов и снижение рисков резких ценовых колебаний.

В понедельник правительство РФ продлило действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах до 31 декабря 2026 года. Ранее правительство уже снижало этот показатель с 15% до 10% с 1 июля сроком на три месяца. В кабмине пояснили, что решение принято для сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке.

5 августа Кабинет министров России также одобрил инициативу разрешить продажу в России автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. В Минэнерго РФ объяснили, что такое решение позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.