Bloomberg: Франция и Германия столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Франция и Германия столкнулись с резким скачком внутридневных цен на электроэнергию на фоне аномальной жары, сообщает Bloomberg. По данным биржи EPEX Spot, вечером 11 августа цены достигнут около €228 за мегаватт-час в Германии и €229 во Франции — это на 15–20% выше уровней предыдущего дня.

Причина — экстремальная жара, которая на несколько дней установилась в обоих странах: столбики термометров приближаются к 40°C. Домохозяйства и предприятия активно включают кондиционеры, резко повышая потребление электроэнергии. Во вторник вечером спрос во Франции, по расчётам Bloomberg, превысит 49 гигаватт — примерно на 5% больше, чем в пятницу, когда погода была прохладнее.

Одновременно с ростом потребления сокращается выработка. Французский атомный флот — основа энергосистемы Европы — вынужден снижать мощность: из-за перегрева рек ограничивается использование воды для охлаждения реакторов. На данный момент атомные станции работают примерно на 60% от установленной мощности. Часть реакторов остановлена, часть — снизила выработку.

Ранее KP.RU писал, что запасы газа в Европе опустились до 57%, что стало худшим показателем с 2009 года, европейские страны не готовы к предстоящим холодам. Катар приостановил поставки СПГ, а разблокировка Ормузского пролива затягивается, что усугубляет ситуацию на фоне сокращения закупок российского газа.