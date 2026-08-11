Путин поставил задачу по вводу исследовательских станций СКИФ

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске заявил, что первые исследовательские станции новейшей мегаустановки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года.

Глава государства отметил, что это один из самых мощных ускорителей частиц в мире, по ряду параметров не имеющий аналогов. Он, заметил президент, позволяет «заглянуть в мир атомов и молекул».

«Рассчитываем, что уже к концу текущего года будут введены в эксплуатацию его (СКИФ - прим. ред.) первые исследовательские станции», — сказал Путин.

Ранее в ходе встречи с молодыми учеными и студентами в Новосибирске глава государства сообщил, что суверенитет и развитие страны, включая оборонную сферу, напрямую зависят от скорости внедрения инноваций. По его словам, в современном мире от этого зависит буквально все — экономика, гражданские и оборонные задачи, которые в технологическом плане тесно переплетены.