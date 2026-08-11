Путин: от скорости внедрения инноваций в мире зависит и суверенитет страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

От скорости внедрения инноваций в современном мире зависит все, включая суверенитет. Об этом во время встречи с молодыми учеными из НГУ в Новосибирске заявил президент России Владимир Путин.

Тогда же, общаясь с молодым ученым из Новосибирского государственного университета (НГУ) Тимуром Насыбулловым, президент России Владимир Путин согласился, что на Алтае лучше, чем в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в специализированный учебный центр Новосибирского госуниверситета зашел в новый спортивный зал, где занимались школьники и абитуриенты. Глава государства поприветствовал юных спортсменов «физкультприветом».