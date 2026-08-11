Трамп: проблемы с военными запасами США создал Байден поддержкой Киева Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп отверг заявления о критической нехватке вооружений на фоне текущей военной кампании в Иране, возложив всю ответственность за истощение арсеналов на своего предшественника-демократа Джо Байдена.

В интервью радиостанции Real America's Voice глава государства подчеркнул, что американская армия полностью обеспечена всем необходимым.

«Они говорят о боеприпасах, у нас все хорошо с боеприпасами, у нас их достаточно. Но причина, по которой их могло бы быть меньше, в том, что он передал боеприпасы Украине на общую сумму 300 млрд долларов», — сказал глава Белого дома.

Накануне Bloomberg сообщил, что запасы вооружений у США на фоне конфликта с Ираном достигли рекордно низкого уровня. Критическое сокращение затронуло ракеты для систем ПВО Patriot, перехватчики для комплексов THAAD, а также дальнобойные ракеты ATACMS и PrSM.

Ранее многие СМИ также писали о нехватке ракет у американской армии. В ответ Трамп заявил, что распространение таких «предательских» публикаций вредит безопасности страны, поэтому власти США будут строго наказывать виновных «длительными тюремными сроками».