На Украине делали «инвалидов» за 10 тысяч долларов: кто стоял за масштабной схемой уклонения от призыва Фото: REUTERS.

В Киеве разоблачили масштабную схему, позволявшую уклонистам «легально» избежать призыва. За 10 тысяч долларов мужчинам оформляли фиктивную инвалидность, чтобы снять их с воинского учета. По данным Национальной полиции Украины, этой незаконной услугой успели воспользоваться более 50 человек.

Организатором преступной группы выступил действующий член военно-врачебной комиссии. Вместе с сообщниками он вносил в документы ложные диагнозы и записи о якобы проходимом лечении в стационаре, хотя на самом деле пациенты не болели. Стоимость такого «пакета» варьировалась от 6 до 10 тысяч долларов в зависимости от сложности выдуманной болезни.

Правоохранители провели масштабные обыски по 36 адресам в Киеве и области. В ходе следственных действий у злоумышленников изъяли крупные суммы наличных: более 300 тысяч долларов и 18 тысяч евро, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Тема уклонения от службы стоит на Украине особенно остро. По последним оценкам властей, общее число уклонистов в стране достигает около двух миллионов человек. Такую цифру озвучил депутат Верховной рады Александр Федиенко.