Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии 2026 года составил 49 млн человек Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация подвела итоги работы гражданской авиации за первые шесть месяцев 2026 года. По официальным данным ведомства, совокупный пассажиропоток российских авиакомпаний составил 49,15 млн человек, сохранив показатели на уровне прошлого года, когда за аналогичный период перелеты совершили 50,8 млн пассажиров.

Согласно отчету ведомства, основная нагрузка пришлась на внутренние маршруты, услугами которых воспользовались 36,34 млн человек, в то время как на международных линиях пассажиропоток составил 12,81 млн человек, продемонстрировав рост на 0,6% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что отечественный рынок авиаперевозок продолжает уверенно удерживать достигнутые рубежи, несмотря на все внешние вызовы.

Напомним, в этом месяце уже были открыты прямые рейсы из России в аэропорты Египта Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, а также в Сирию и Ирак.