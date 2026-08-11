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НовостиОбщество11 августа 2026 10:17

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии 2026 года составил 49 млн человек

Росавиация подвела итоги работы гражданской авиации за I полугодии 2026 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии 2026 года составил 49 млн человек

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии 2026 года составил 49 млн человек

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация подвела итоги работы гражданской авиации за первые шесть месяцев 2026 года. По официальным данным ведомства, совокупный пассажиропоток российских авиакомпаний составил 49,15 млн человек, сохранив показатели на уровне прошлого года, когда за аналогичный период перелеты совершили 50,8 млн пассажиров.

Согласно отчету ведомства, основная нагрузка пришлась на внутренние маршруты, услугами которых воспользовались 36,34 млн человек, в то время как на международных линиях пассажиропоток составил 12,81 млн человек, продемонстрировав рост на 0,6% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что отечественный рынок авиаперевозок продолжает уверенно удерживать достигнутые рубежи, несмотря на все внешние вызовы.

Напомним, в этом месяце уже были открыты прямые рейсы из России в аэропорты Египта Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, а также в Сирию и Ирак.