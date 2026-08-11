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НовостиПолитика11 августа 2026 10:19

Путин анонсировал создание сети научных центров по всей России

Путин заявил, что сети крупных научных центров помогут тиражировать «интеллектуальную элиту» и укреплять научный потенциал России
Мария СПИРИДОНОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными и студентами в Новосибирске во вторник заявил о планах создания сети крупных научных центров по всей стране. По словам главы государства, такие площадки помогут тиражировать «интеллектуальную элиту» и укреплять научный потенциал России.

Президент отметил, что новые центры появятся в Протвино (Институт физики высоких энергий), на острове Русский (исследовательский центр по биомедицине), в Гатчине Ленинградской области, а также будет усилена интеграция с Курчатовским институтом. Молодые ученые, вспоминая предыдущие слова Путина об угрозах искусственного интеллекта, подчеркнули, что сеть научных центров позволит воспитывать новое поколение исследователей.

«Будем считать, что это наказ. Так и будет», — сказал президент, улыбаясь.

Во своей встрече с молодыми учеными глава государства также отметил, что школьную программу необходимо адаптировать к современным реалиям с учетом стремительного развития технологий. Путин подчеркнул, что детей с младших классов нужно учить думать самостоятельно, несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта.