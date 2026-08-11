В России нашли способ борьбы с медикаментозным ринитом

В России создан новый спрей от лекарственной зависимости от капель в нос. Фото: grey_and/Shutterstock/Fotodom

В России создан новый спрей от лекарственной зависимости от капель в нос. Препарат, разработанный в Сеченовском университете, при впрыскивании становится гелем и надолго задерживается на слизистой. Об этом ТАСС рассказали предоставили в пресс-службе вуза.

Доцент Ксения Еремеева пояснила, что в зоне риска находятся люди с частыми простудами, аллергией или искривленной перегородкой. Однако болезнь может развиться у любого, кто злоупотребляет сосудосуживающими средствами.

Главная фишка новинки — липкий компонент, который цепляется за стенки носа. Доктор Жанна Козлова уточнила, что препарат из жидкости превращается в гель, что дает долгий лечебный эффект. В составе есть вещества, которые борются с причинами ринита и увлажняют слизистую.

Разработчики заявляют, что похожих средств пока нет ни в России, ни за рубежом.

Ещё весной стало известно, что в России появится новый отечественный препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Ученые разработали более качественный аналог западным средствам.