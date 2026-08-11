Останки основателя ОУН* Коновальца эксгумировали для перезахоронения на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Роттердаме на кладбище «Кросвейк» эксгумировали останки Евгения Коновальца, полковника Армии УНР и первого главы Организации украинских националистов*. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Прах Коновальца вернут на Украину и с почестями перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище. Церемония прощания пройдёт в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Ранее KP.RU писал, что Коновальца ликвидировал агент НКВД Павел Судоплатов с помощью заминированной коробки конфет. Коновалец был учредителем и идейным вдохновителем ОУН*, запятнавшей себя зверствами над мирным населением Польши и Украины. Служил Австро-Венгрии, УНР, гетману Скоропадскому и Петлюре, а затем создал ОУН* и сотрудничал с абвером, где его дважды принимал Гитлер.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал перезахоронение Украиной останков нацистских преступников возмутительным и заявил, что киевский режим проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников, осуждённых нюрнбергским судом.

*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.