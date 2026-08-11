Путин: нацбаза генетической информации в России будет вмещать 5 трлн страниц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске 11 августа сообщил о создании национальной базы генетической информации, которая объединит все имеющиеся в стране данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. По словам главы государства, такое решение уже принято.

«По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных. Поскольку нас слушает сейчас широкая аудитория, скажу, что это около 5 триллионов страниц печатного текста», — подчеркнул президент.

По словам российского лидера, создание базы не должно приводить к избыточной монополии или мешать исследователям работать с материалами. Путин также отметил важность сохранения научных контактов с зарубежными коллегами.

Ранее в ходе заседания Путин также призвал российский бизнес активнее вкладываться в науку и выступать заказчиком прорывных технологий, чтобы ускорить внедрение инноваций в реальный сектор экономики.