Президент Путин призвал бизнес активнее участвовать в развитии науки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске 11 августа призвал российский бизнес активнее вкладываться в научные разработки. Глава государства предложил компаниям выступать заказчиками прорывных технологий.

«Нам надо так настроить работу, чтобы отечественный бизнес, предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий», — сказал президент.

Путин также предупредил, что невыполнение этих задач грозит потерей средств и многолетнего труда учёных. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы научные результаты оставались невостребованными и «повисали в воздухе». Президент заключил, что государство готово поддерживать эффективное партнёрство науки и бизнеса, чтобы ускорить внедрение инноваций.

Ранее KP.RU писал, что президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в Новосибирске заявил, что от скорости внедрения инноваций в современном мире зависит всё, включая суверенитет страны.

В ходе визита в специализированный учебный центр Новосибирского госуниверситета Владимир Путин также заглянул в новый спортзал, где тренировались школьники и абитуриенты, и поприветствовал их традиционным «физкультприветом».