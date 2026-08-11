Стали известны дата и место похорон актрисы Натальи Трубниковой Фото: кадр из фильма.

Актрису и балерину Наталью Трубникову, сыгравшую принцессу Мелисенту в фильме «31 июня», проводят в последний путь на Ваганьковском кладбище. Прощание с артисткой состоится в конце этой недели — предположительно 14 или 15 августа. Она обретет покой рядом со своим супругом, рассказали в семье покойной в беседе с ТАСС.

«Наталью Евгеньевну похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с ее мужем. Предварительно, в пятницу или субботу», — рассказали члены семьи артистки.

Наталья Трубникова ушла из жизни 10 августа на 72-м году. Ее карьера запомнилась зрителям прежде всего по волшебной истории о любви, где она блистала в образе средневековой принцессы.

Будущая звезда родилась в Москве в середине лета 1955 года. Она получила профильное образование на балетмейстерском факультете ГИТИСа и долгие годы выходила на сцену Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Своему мастерству она оставалась верна до конца жизни.