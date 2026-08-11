Суд продлил арест Михаила Полубояринова

Суд продлил арест Полубояринову Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Михаилу Полубояринову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями при санации «Связь-банка». Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест до 16 октября.

Полубояринов был задержан 23 июня и заключен под стражу сроком на два месяца. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суть обвинений сводится к нарушениям, допущенным в ходе санации «Связь-банка». Расследованием занимается ГУ МВД РФ по Москве.

Полубояринов с 2009 по 2020 год работал в ВЭБ.РФ, где прошел путь от директора департамента до первого заместителя председателя.

Ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил бывшего партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина к восьми годам колонии.