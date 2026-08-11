Путин шутливо ответил «караул» на просьбу Ковальчука сказать ещё слово в докладе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске шутливо воскликнул «караул!», когда глава Курчатовского института Михаил Ковальчук попросил разрешения сказать ещё «одно слово» о геноме. Доклад Ковальчука, известного своей увлечённостью передовыми исследованиями, длился более 20 минут.

«Биологию я пропущу, потому что я буду долго говорить. Я хотел сказать про геном, там очень сложная вещь насчет базы генетических исследований. Я одно слово скажу, можно? Одно слово скажу, оно важное», — сказал глава Курчатовского института Путину

«Караул!» — иронично отреагировал президент, вызвав смех у участников заседания. Несмотря на шутку, Путин дал слово Ковальчуку, который тоже воскликнул «караул!» и отметил, что базу генетических исследований необходимо дополнить белковой базой. Глава Курчатовского института подробно обосновал необходимость такого дополнения.

Ранее на заседании Путин рассказал о создании национальной базы генетической информации, которая объединит все имеющиеся в стране данные о генетических ресурсах. Ежегодно в неё будет загружаться около 10 петабайт данных, что эквивалентно 5 триллионам страниц печатного текста.