Минобороны показало видео освобождения Щербаковки в Харьковской области, фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Штурмовые отряды 11-го армейского корпуса «Севера» успешно продвинулись вглубь обороны ВСУ и освободили Щербаковку, населённый пункт в Харьковской области. Противник пытался удержать село, задействовав силы отдельной мотопехотной бригады и штурмового полка. Однако под интенсивным огнём ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Видео работы «Севера» опубликовало Минобороны РФ.

После освобождения села инженерные подразделения «Севера» приступили к разминированию зданий и прилегающей территории.

Как указали в ведомстве, взятие Щербаковки не только усиливает безопасность российской границы, но и играет ключевую роль в стратегическом наступлении на Казачью Лопань, важный логистический узел ВСУ на севере Харьковской области.

Одновременно с этим группировка войск «Север» продолжает наступление на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, ежедневно продвигаясь вперёд и вытесняя противника от границы для защиты мирных жителей.

Ранее KP.RU сообщил, что один из украинских командиров объявил о планах вывести свою бригаду с поля боя без приказа сверху из-за тотального голода и нехватки воды.