Умер Александр Милинкевич, бывший соперник Лукашенко на выборах президента

Белорусский оппозиционный политик Александр Милинкевич умер в возрасте 79 лет. Фото: Zuma\TASS

Белорусский оппозиционный политик Александр Милинкевич умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили его родственники в социальных сетях.

По их словам, политик умер после продолжительной болезни. В последние годы он тяжело болел и перенес несколько операций.

Александр Милинкевич родился 25 июля 1947 года в Гродно. В середине 2000-х годов он создал ряд оппозиционных движений. В 2006 году политик участвовал в президентских выборах в качестве единого кандидата от оппозиции.

Перед президентскими выборами 2010 года Александр Милинкевич заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства, однако впоследствии снял свою кандидатуру.

В 2012 году Александр Милинкевич намеревался участвовать в парламентских выборах, но Центризбирком Белоруссии отказал ему в регистрации. В 2020 году он вместе с женой покинул республику и поселился в одной из европейских стран, где продолжал политическую деятельность.

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