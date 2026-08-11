Хуснуллин вспомнил, как удивил Путина своим жестким решением Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Марат Хуснуллин поделился воспоминаниями о начале своей работы в правительстве в 2020 году, когда ему пришлось принять кадровое решение из-за провала дорожного строительства в восьми регионах.

По его словам, на отчетной встрече с главой государства Владимиром Путиным вице-премьер предложил радикальную меру: «отстранить ответственных за сорванный участок — заместителей губернаторов, региональных министров и заказчиков».

Такой подход, как вспоминает вице-премьер, вызвал удивление у президента, который задал закономерный вопрос: «Зачем так жестко?».

На это Хуснуллин дал принципиальный ответ, подчеркнув недопустимость неэффективного расходования бюджетных средств. «Нельзя получать бюджетные деньги и не выполнять в срок запланированный объем работ. Добавил: это будет хорошим уроком для всех», — заявил тогда он.

После того как глава государства поручил проработать данную инициативу с администрацией и региональными руководителями, решение было воплощено в жизнь. Своих постов лишились восемь чиновников. По словам вице-премьера, жесткая дисциплина принесла результат. «С тех пор не было ни одного региона, который не выполнил бы годовой план дорожного строительства», — отметил политик.

Как писал сайт KP.RU, Хуснуллин также рассказал, как однажды выбрал КамАЗ вместо Mercedes и никогда не жалел.