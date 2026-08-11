Путин поручил открыть широкий доступ к научной инфраструктуре в регионах Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин дал указание сделать научную, образовательную и социальную инфраструктуру в регионах доступной для всех, подчеркнув, что она не должна быть закрытой или предназначенной только для избранных. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию.

"В регионах формируется передовая научная, образовательная и социальная инфраструктура, какого-то эксклюзивного, закрытого доступа к ней быть не должно. Напротив, смысл в том, чтобы такими современными возможностями совместно пользовались ученые, преподаватели, студенты, вузы, исследовательские институты из разных регионов нашей страны", - сказал президент.

Президент призвал правительство разработать все необходимые организационно-правовые механизмы для реализации этой инициативы. Речь, при этом, первостепенно идёт об образовании, но также важно вовлекать молодые таланты в передовые научные разработки.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал российский бизнес становиться заказчиками передовых научных разработок.