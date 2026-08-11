Число жертв землетрясения в Колумбии увеличилось до 169 человек Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom

В результате разрушительного землетрясения, которое произошло в западной части Колумбии 10 августа, число погибших достигло 169 человек. Трагедия затронула несколько крупных населенных пунктов, при этом самые тяжелые последствия зафиксированы в городах Кали и Перейра. Такую информацию предоставила местная радиостанция BluRadio.

Ранее сообщалось о 132 погибших. В настоящее время на месте бедствия спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших. Оперативные службы делают все возможное, чтобы справиться с последствиями стихии.

Напомним, что подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы утром 10 августа. Эпицентр сейсмического события находился вблизи муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар, который относится к департаменту Чоко. Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине более 100 километров, и эта значительная глубина помогла снизить разрушительную силу колебаний на поверхности земли.