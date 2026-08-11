В Запорожской АЭС заявили о непрекращающихся атаках украинских БПЛА

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
Интенсивность атак украинских беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в последние недели остается высокой. Никаких оснований говорить о снижении уровня опасности на сегодняшний день нет. Об этом в комментарии агентству ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Интенсивность атак БПЛА в районе территории Запорожской АЭС остается высокой. Говорить о снижении интенсивности в последние недели оснований нет, угрозы для станции и ее персонала сохраняются», — подчеркнула она.
Руководство и сотрудники объекта продолжают работать в условиях постоянных рисков безопасности как для самого энергокомплекса, так и для обслуживающего персонала.
Напомним, за прошлую неделю Запорожская АЭС потеряла внешнее питание три раза. Во время перебоя резервное питание обеспечивали генераторы.