Ливан стал первой арабской страной, отменившей смертную казнь Фото: Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Парламент Ливана принял историческое решение, окончательно отменив высшую меру наказания в стране. За соответствующий законопроект проголосовало большинство депутатов, что сделало эту ближневосточную страну первой в арабском мире, отказавшейся от смертной казни. Об этом пишет агентство NNA.

Принятый документ также решает судьбу тех преступников, которые совершили злодеяния до того, как закон вступил в силу. Спикер парламента Набих Берри пояснил, что итоговую формулировку удалось согласовать совместно с депутатом Джорджем Адваном, чтобы четко урегулировать все переходные моменты. Теперь суды будут назначать наказание по новым правилам даже за старые преступления.

Хотя в ливанских законах смертная казнь числилась долгие годы, на практике её уже давно не применяли. Последний раз приговор был исполнен еще в далеком 2004 году, и с тех пор высшая мера фактически находилась под мораторием. Таким образом, нынешнее голосование лишь закрепило давно сложившуюся ситуацию на законодательном уровне.

Напомним, что в России рассматривают прямо противоположную инициативу. В отечественную Госдуму недавно внесли проект, который допускает смертную казнь для взяточников и коррупционеров, чьи действия ставят под угрозу безопасность граждан или обороноспособность страны.