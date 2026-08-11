Суд в Ростове признал причастность Оберландера к геноциду советского народа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский суд официально признал нациста Гельмута Оберландера виновным в массовом убийстве советских граждан. По данным следствия, он лично участвовал в расправах над мирными жителями и пленными на Кубани и Дону. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Судья огласила вердикт, согласно которому вина Оберландера полностью доказана. Однако уголовное дело было прекращено в связи со смертью подсудимого, скончавшегося в Канаде в 2021 году. В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что действия преступника квалифицированы как геноцид.

Установлено, что уроженец Украинской ССР в составе фашистской зондеркоманды с августа по ноябрь 1942 года уничтожал людей. Жертвами его зверств стали не менее 3 290 советских граждан. Представители надзорного ведомства подчеркнули, что представленные доказательства были исчерпывающими и неопровержимыми.

Гособвинение напомнило, что по Конвенции ООН за подобные преступления не предусмотрено срока давности. Несмотря на кончину Оберландера, российская Фемида подтвердила факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ранее тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры России признал Бандеру, Шухевича и еще восемь украинских деятелей пособниками нацистской Германии. Их признали виновными в преступлениях против советского народа.