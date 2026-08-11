Посольство РФ прокомментировало эксгумацию главаря ОУН* в Нидерландах Фото: REUTERS.

Посольство России в Нидерландах назвало эксгумацию останков главаря ОУН* Евгения Коновальца в Роттердаме очередным доказательством попустительства Гааги киевским властям. В диппредставительстве подчеркнули, что нидерландские власти поддерживают любые, даже самые радикальные инициативы своих украинских партнёров.

В российском посольстве отметили, что для них не стало неожиданностью такое решение голландских властей. Дипломаты указали на то, что Украина уже давно воспринимается в Европе как проект, направленный против России.

«Удивительного в том, что Гаага потворствует любым, даже самым аррогантным начинаниям своих киевских подопечных, нет», — указали дипломаты в беседе с РИА Новости.

Представители посольства добавили, что подобное отношение Гааги лишь укрепляет убеждённость Москвы в недружественности нынешнего курса Нидерландов. Они также выразили сожаление, что историческая память приносится в жертву текущим политическим интересам.

На роттердамском кладбище Кросвейк действительно провели эксгумацию праха Коновальца для последующего перезахоронения на Украине. Данный факт во вторник подтвердил представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс.

* — Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ