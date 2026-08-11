Врач назвала пять правил для здорового сердца

Кардиолог назвала безопасную продолжительность сна для сердца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Здоровье сердца во многом зависит от повседневных привычек – питания, сна, физической активности и контроля давления. Врач-кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, какие правила помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Lenta.ru.

«Сон менее шести часов связан с повышенным риском развития ишемической болезни сердца», – подчеркнула Поскакалова.

По словам кардиолога, для профилактики сердечных заболеваний стоит придерживаться средиземноморского рациона с большим количеством овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов и рыбы. Также рекомендуется уделять физической активности не менее 150 минут в неделю и спать по семь-восемь часов.

Врач призвала отказаться от сигарет, вейпов и систем нагревания табака, а также регулярно контролировать давление. Для раннего выявления проблем после 40 лет важно проходить профилактические обследования, следить за холестерином и глюкозой, регулярно делать ЭКГ, а УЗИ артерий шеи – раз в три года.

Прежде в беседе с KP.RU кардиолог Игнат Рудченко развенчал опасные советы из интернета о первой помощи при сердечном приступе.