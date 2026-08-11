Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепровской с семьёй священника внутри

Украинский беспилотник 11 августа, во вторник, атаковал храм в городе Каменка-Днепровская Запорожской области Фото: REUTERS.

Украинский беспилотник 11 августа, во вторник, атаковал храм в городе Каменка-Днепровская Запорожской области в тот момент, когда внутри находилась семья священника с маленькими детьми. Об этом сообщают местные власти.

Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа со ссылкой на благочинного Каменско-Днепровского церковного округа, настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, передала, что дрон врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы. По счастливой случайности, БПЛА не взорвался, застряв лопастями. В тот момент семья священника с детьми была в доме, расположенном всего в пяти метрах от места происшествия. Никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и масштаб разрушений.

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