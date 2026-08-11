СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты под Воронежем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Воронеж», — говорится в сообщении.

В СК подчеркнули, что проведут полное расследование и установят всех причастных к преступлению.

В ночь на 11 августа ВСУ атаковали Воронежскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 15 украинских беспилотников в небе над Воронежем и пятью районами региона. В результате падения обломков беспилотников в Новоусманском районе от полученных травм скончался 49-летний мужчина. Два человека были госпитализированы с ранениями. Также повреждены несколько автомобилей, в том числе три грузовых и один легковой, на двух складах произошло возгорание. Губернатор Александр Гусев уточнял, что один из складов загорелся на площади 16 тысяч квадратных метров, а на втором объекте пожар локализован на 75 тысячах «квадратов».

В компании Wildberries сообщили, что большая часть товаров на логистическом объекте под Воронежем была сохранена.